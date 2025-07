Tunué acquisisce i diritti di Tokidoki

Tunué fa il suo grande ingresso nel mondo dei personaggi più amati con l'acquisizione dei diritti di tokidoki®, il brand internazionale creato da Simone Legno. Dopo aver firmato un accordo di licenza che comprende l’Italia, la casa editrice si prepara a portare nelle librerie e nelle case italiane l’intera saga dei «Mermicorni», protagonisti di un universo affascinante e inconfondibile. La magia di tokidoki® sta per conquistare anche i lettori italiani, regalando nuove emozioni e avventure.

La casa editrice Tunué ha firmato un accordo di licenza internazionale con l’iconico brand di successo mondiale tokidoki®. Un accordo con la celebre azienda fondata dall’artista Simone Legno che prevede la pubblicazione in Italia di tutto il publishing dei «Mermicorni» di tokidoki®. Celebre per il design in stile manga e kawaii e per i suoi numerosissimi prodotti amati da grandi e piccoli, tokidoki® ha lanciato, appunto, la serie dei Mermicorni, creature metà unicorno e metà pesce che vivono straordinarie avventure nel fondo del mare. La prima uscita sarà a settembre con il calendario e entro la fine del 2025 lo sticker book e una raccolta di storie brevi a fumetti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it