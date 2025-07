Il fondo saudita può essere strategico per l’economia Ue

Il fondo saudita Pu242 rappresenta una leva strategica cruciale per l'economia dell'UE, inserendosi in un quadro di ambiziosi progetti di sviluppo e innovazione. Mentre l'Arabia Saudita mira a costruire una metropoli futuristica in soli dieci anni, il suo ruolo nel nuovo ordine mondiale si fa sempre piĂą evidente. La strada verso il cotone, alternativa alla via della seta cinese, potrebbe diventare un elemento chiave di questa trasformazione geopolitica.

Il faraonico progetto dell’Arabia Saudita di costruire la metropoli piĂą grande e innovativa del globo è in corso con una previsione di terminarlo entro 10 anni entro 10 anni. Innumerrevoli saranno le azioni parallele per diventare uno dei primi protagonisti del nuovo ordine mondiale. La via del cotone, alternativa a quella cinese della seta, è tra i primi obiettivi, con pieno supporto di Trump e buona parte dei componenti dell’area Euro. L’occidente, inteso come Usa, Europa, Giappone Corea e dintorni, quest’ultimi tutti sotto la sfera Usa, seppur facenti parte del patto RCEP a guida Cinese, sono i migliori cliente da sempre per l’acquisto dell’oro nero saudita con la volontà è di proseguire in quella direzione è un secondo prioritario obiettivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il fondo saudita può essere strategico per l’economia Ue

In questa notizia si parla di: saudita - fondo - essere - strategico

Fondo saudita Sic investe nel Fondo VIII di Investindustrial, primo impegno internazionale nel private equity - Il Fondo VIII di Investindustrial, con un impegno di centinaia di milioni di dollari da parte del Fondo Saudita di Sviluppo Industriale, segna una tappa cruciale nel panorama del private equity internazionale.

Un patrimonio di novecento miliardi di dollari e mani libere: chi sono gli arabi che puntano a Grottaglie; Fondo sovrano statunitense: un'idea fattibile per investire strategicamente o una gigantesca opportunitĂ di spreco?; Arabia Saudita, una Trump Tower anche a Gedda nel 2029 (e per la prima volta vendite aperte agli italiani).

Fondo per il Made in Italy, Urso apre ai sauditi: possono partecipare agli investimenti - Il governo italiano apre alla collaborazione diretta dell’Arabia Saudita nel Fondo strategico per le filiere del Made in Italy. Si legge su milanofinanza.it

Cos’è il “fondo sovrano saudita” - Il Post - è una strategia che cercano di perseguire quasi tutti i paesi esportatori di energia, ... Segnala ilpost.it