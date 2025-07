AcquaFlash inaugura gli spettacoli dal vivo | domenica 6 luglio show di Salvo e Giorgia

AcquaFlash dà il via alla sua stagione di spettacoli dal vivo con entusiasmo e allegria! Domenica 6 luglio, dalle ore 16, sul palco centrale del parco, non perdete il primo grande show con Salvo e Giorgia, i popolari YouTuber e TikToker dai milioni di followers. Oltre a scivoli e tuffi emozionanti, preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile con intrattenimento, musica e tanto divertimento per tutta la famiglia. Vi aspettiamo per un’apertura da ricordare!

? PROMO FAMILY “3 + 1” ? Paghi per 3, entri in 4 e risparmi subito! 36 € dal lunedì al sabato (12 € a testa) 45 € la domenica e dal 9 al 17 agosto Biglietti solo online: clicca qui https://bit.ly/4kga4C4 Bloccali prima che finiscano e preparati a un’i Vai su Facebook

