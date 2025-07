LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 5-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | che reazione dell’azzurra!

Segui in diretta l'emozionante partita tra Cocciaretto e Bencic a Wimbledon 2025, un match che sta infiammando gli appassionati di tennis italiani ed internazionali. La tensione si fa palpabile mentre le due campionesse si fronteggiano sul campo, pronte a scrivere il loro capitolo di storia. Clicca qui per aggiornare live e scoprire come reagisce la nostra azzurra in questa sfida decisiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 0-15 Inizia male Cocciaretto: Bencic risponde profonda e il dritto dell'azzurra esce. 5-3 Bencic ottiene il game con una prima di servizio, Cocciaretto adesso serve per portare il match al terzo! Seconda palla per Bencic. 40-30 Vince il punto Bencic con una palla corta: Cocciaretto ci arriva ma il recupero finisce in rete. 30-30 Cocciaretto fa correre Bencic che cerca un passante difficilissimo: palla in rete!! 30-15 Cerca il vincente lungolinea di dritto Bencic, ma la palla finisce in rete! 30-0 Errore di Cocciaretto che spara fuori il dritto.

