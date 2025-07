Bonny entusiasta all’Inter | Un bambino con un sogno!

L’entusiasmo di Ange-Yoan Bonny si accende all’Inter, un sogno che diventa realtà per questo giovane talento francese. Con il suo entusiasmo e determinazione, Bonny debutta nel club nerazzurro, portando freschezza e energia alla squadra. La sua breve esperienza al Parma si trasforma ora in un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunità. L’avventura dell’attaccante con l’Inter è appena iniziata e promette grandi emozioni per tutto il mondo del calcio.

Ange-Yoan Bonny è diventato finalmente un nuovo calciatore dell’Inter. Oggi il club ha annunciato l’attaccante, che su Instagram ha pubblicato il suo primo post. ACQUISTO – Ange-Yoan Bonny è ufficialmente un nuovo giocatore dell’ Inter. Oggi il club ha annunciato sui propri canali social l’arrivo dell’attaccante del Parma, salutato anche dalla sua vecchia squadra. Il francese è un classe 2003 che ha giocato sia da esterno che da prima punta con Cristian Chivu, che al suo fianco gli metteva il giovane Pellegrino. Adesso il destino di Bonny sarà diverso e a partire dall’ultima settimana di luglio sarà presente al ritiro con il resto della squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny entusiasta all’Inter: «Un bambino con un sogno!»

