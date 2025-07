David Juve quel commento non è passato inosservato | un suo ex compagno gli scrive e i tifosi lo richiedono a gran voce a Torino La ricostruzione – FOTO

Il mondo del calcio è fatto di sorprese e scambi di messaggi che accendono la passione dei tifosi. Recentemente, un commento di Zhegrova sotto il post di Jonathan David ha fatto discutere: tra emoji e suggestioni, i supporter della Juve sono in fermento, chiedendo a gran voce l’arrivo dell’attaccante a Torino. È l’ennesima dimostrazione di quanto i social possano influenzare il mercato e alimentare l’entusiasmo intorno ai propri beniamini. La passione bianconera non si ferma mai.

David Juve, c’è un commento che non è passato inosservato: i tifosi bianconeri ora lo richiedono a gran voce a Torino – FOTO. Jonathan David è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. Sotto ad un post dei bianconeri, è arrivato il commento di Zhegrova, suo ex compagno di squadra al Lille. Alcune emoji che non sono passate di certo insoservate. Anzi, i tifosi bianconeri hanno richiamato a gran voce il suo nome per un possibile approdo a Torino nei commenti, per riformare la coppia che ha dato grossi problemi alla Vecchia Signora nella sfida di Champions League . Solo fantasia (per ora), perché l’obiettivo numero uno in avanti in quel ruolo è Sancho. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com