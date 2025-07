Saldi estivi al via in Toscana | boom di presenze nei centri commerciali caccia all' affare con prudenza

L’estate in Toscana si accende di entusiasmo e opportunità: i saldi estivi hanno preso il via con grande entusiasmo, trasformando i centri commerciali in mete di shopping irresistibili. Tra affollamenti entusiasti e occasioni da non perdere, i clienti si lanciano alla caccia delle offerte più allettanti. Ma, tra il fermento e la voglia di affari, è importante mantenere il giusto equilibrio e fare acquisti consapevoli, perché il vero valore è sempre nella qualità degli acquisti.

Firenze, 5 luglio 2025 – Si apre con un clima rovente, sia per le temperature che per le occasioni, la stagione dei saldi estivi in Toscana. Nei principali poli dello shopping, dai Gigli a The Mall, dall'outlet di Barberino di Mugello fino al Valdichiana Village, si sono registrate fin dal mattino lunghe code all'ingresso. Secondo quanto comunicato dal centro commerciale I Gigli, oltre 1.600 persone si sono presentate all'apertura, distribuendosi tra i due ingressi principali di Corte Tonda e Corte Lunga. Una folla composta non solo da residenti, ma anche da molti visitatori provenienti da altre province e da fuori regione.

