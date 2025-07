Torna il tributo a Frankie Knuckles 2025 per non dimenticare il padre dell’house music

Il tributo a Frankie Knuckles, il leggendario pioniere dell’house music, torna nel 2025 per onorare la sua eredità che ha rivoluzionato il panorama musicale globale. La mostra fotografica, un viaggio tra immagini che raccontano la sua vita e il suo impatto, proseguirà in location iconiche come Ostuni, Roma e Amsterdam. Un’occasione imperdibile per ricordare il padre dell’house music e celebrare la sua influenza senza tempo.

La mostra fotografica continuerà: Domenica 17 agosto a “Vulcani” di Ostuni; Sabato 11 ottobre al “Neo Club” di Roma ed infine dal 22 al 29 ottobre durante l’Amsterdam Dance Event. Per il nono anno consecutivo torna il tributo al padre dell’House Music internazionale. Torna il tributo a Frankie Knuckles, il dj morto la notte del 31 . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Torna il tributo a Frankie Knuckles 2025, per non dimenticare il padre dell’house music

Scrive ilroma.net

