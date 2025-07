Bene le rinnovabili ma serve pianificare | perché l’eolico sul Monte Giogo di Villore per noi va contrastato

Se vogliamo davvero salvare il pianeta, dobbiamo anche avere il coraggio di pianificare con saggezza e rispetto per il nostro patrimonio naturale. L’impianto eolico sul Monte Giogo di Villore, con le sue 7 pale alte quanto la cattedrale di Notre Dame, solleva infatti importanti questioni di equilibrio tra energia rinnovabile e tutela ambientale. È il momento di un confronto serio e responsabile per garantire uno sviluppo sostenibile che non comprometta la bellezza e l’integrità dei nostri territori.

Sul Monte Giogo di Villore (con l’accento sulla “i”, per chi non conosce i luoghi), nel Mugello, è stato autorizzato dalla Regione Toscana un impianto eolico costituito da 7 pale alte oltre 150 metri, tanto quanto la cattedrale di Notre Dame a Parigi. L’assessorato regionale all’Ambiente ha fortemente sostenuto questo progetto, nonostante le opposizioni di diversi enti ed istituzioni: “Se vogliamo davvero salvare il pianeta, dobbiamo anche avere il coraggio di cambiare un po’ il paesaggio per proteggerlo. Diversamente, tra qualche anno, non ci sarà nessun paesaggio da preservare”. Il numero di progetti eolici presentati in Appennino è impressionante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bene le rinnovabili, ma serve pianificare: perché l’eolico sul Monte Giogo di Villore per noi va contrastato

