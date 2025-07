Roma occhi sul talento Rayan | contatti con il Vasco ma l’attacco è già pieno

Roma occhi sul talento Rayan, un giovane promesso che sta facendo parlare di sé nel calciomercato. Con le voci di contatti con il Vasco e l’attacco 232 già pieno, la società giallorossa si prepara a sorprendere i tifosi. In questo scenario di rinnovamenti, Rayan potrebbe rappresentare l’asse nella quale investire per puntare in alto. La sua crescita promette scintille e, chissà, potrebbe essere proprio lui la svolta che la Roma cerca.

Il calciomercato della Roma entra nella sua fase più intensa. Con il mese di luglio alle porte e le prime amichevoli alle viste, la dirigenza giallorossa è chiamata a completare una rosa all’altezza delle ambizioni di Gasperini, che attende rinforzi in più reparti. L’addio di Shomurodov ha aperto una nuova casella in attacco, e proprio lì potrebbe arrivare un innesto a sorpresa. Rayan, talento classe 2006 che intriga Trigoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma starebbe seguendo con attenzione Rayan, giovane esterno offensivo brasiliano di proprietà del Vasco da Gama. Classe 2006, Rayan è uno di quei profili che stuzzicano l’interesse dei grandi club europei per età, margini di crescita e potenziale valore di rivendita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi sul talento Rayan: contatti con il Vasco, ma l’attacco è già pieno

