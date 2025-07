calciomercato inter rivoluzione in difesa

L’Inter si prepara a rivoluzionare la propria difesa con un mercato ricco di sorprese e colpi strategici. La squadra nerazzurra punta forte su Giovanni Leoni, talento emergente del Parma, per ringiovanire il reparto difensivo, mentre Bisseck potrebbe salutare Milano. Questa operazione segna una svolta importante: il calciomercato dell’Inter entra nel vivo. La sfida ora è convincere il giovane centrale a indossare la maglia nerazzurra e scrivere un nuovo capitolo di successi.

