Nuotando nella follia 2022 come finisce | spiegazione finale

Nuotando nella follia è un film del 2022 diretto da Doug Campbell, che va in onda il 5 luglio 2025 su Rai 2 alle ore 21.20. La trama segue la storia di Ashley, bambina di dieci anni che non riesce a superare la paura dell'acqua. Il padre, Parker Scott, è preoccupato per lei e così assume Sabrina Jameson, un'istruttrice di nuoto, in modo da aiutarla. L'uomo non sa che la donna è segnata dalla separazione dei suoi genitori, avvenuta quando era una bambina, e ha sviluppato un'ossessione per gli uomini più grandi lei.