Sinner-Martinez per gli ottavi a Wimbledon | Jannik domina il primo set| Live 6-1?

Sul centrale di Wimbledon, Jannik Sinner apre con stile gli ottavi dominando il primo set 6-1 contro lo spagnolo Martinez. Con un solo precedente vittorioso alle spalle, l’azzurro si presenta al meglio, pronto a proseguire la sua corsa. Intanto, Cobolli riprende il suo match dopo la pioggia, promettendo emozioni su questo prestigioso prato. La giornata è tutta da seguire: chi farà il salto verso i quarti?

Jannik affronta lo spagnolo, è il primo match sul centrale (un solo precedente, vinto dall'azzurro). Cobolli ricomincia dopo la pioggia.

La sportività di Jannik Sinner: il primo a soccorrere De Jong dopo la caduta - La sportività di Jannik Sinner si è messa in luce durante gli Internazionali d’Italia 2025. Il giovane tennista italiano si è dimostrato un vero esempio di fair play, soccorrendo prontamente Jesper de Jong, dopo una caduta, mentre conduceva il match.

Domani Jannik Sinner vs. Pedro Martinez in apertura sul Centre court alle 14.30. Cobolli - Mensik primo match (ore 12), Sonego - Nakashima dopo un doppio #Sinner #Wimbledon - X Vai su X

Jannik Sinner sul velluto nel secondo turno di #Wimbledon. A Vukic lasciati solo 5 game. Prossima sfida con lo spagnolo Martinez. Vai su Facebook

