L’Ue fa scorte di cibo medicinali e minerali strategici in vista di una guerra

L'Europa si prepara con atteggiamento deciso a fronteggiare le minacce imminenti, accumulando scorte strategiche di cibo, medicinali e minerali essenziali. Una mossa concreta, non un copione di un film, volta a garantire sicurezza e stabilità in un contesto internazionale sempre più incerto. La preoccupazione principale è la possibile escalation di Putin verso i paesi dell’Unione Europea, un rischio che richiede azioni tempestive e coordinate. Leva di primavera si aggiunge a quella...

Roma, 5 luglio 20205 – Scorte di minerali strategici. Ma non solo, anche di cibo e medicinali in vista della guerra. Non è lo scenario di un film, ma quanto ha realmente deciso di fare l’Europa. La preoccupazione principale, manco a dirlo, è che Putin dopo aver preso di mira l’Ucraina possa rivolgere le sue attenzioni imperialiste verso un Paese Ue (tanti quelli che confinano direttamente con la Russia). Leva di primavera si aggiunge a quella d'autunno di 130.000 Bruxelles ha infatti dichiarato che costituirĂ scorte di emergenza di minerali critici e kit di riparazione dei cavi, poichĂ© crescono le preoccupazioni sulla vulnerabilitĂ dell'Ue agli attacchi ibridi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Ue fa scorte di cibo, medicinali e minerali strategici in vista di una guerra

In questa notizia si parla di: cibo - medicinali - minerali - strategici

Tagli agli aiuti umanitari in Somalia. Save the Children lancia l’allarme: “55mila bambini resteranno senza cibo e medicinali” - In Somalia, i tagli agli aiuti umanitari stanno mettendo a rischio la vita di oltre 55mila bambini, privati di cibo e medicinali salvavita.

L’Ue fa scorte di cibo, medicinali e minerali strategici in vista di una guerra; Kiev attacca l’aeroporto militare russo: è la base dei caccia. Mosca, nuovo raid con i droni: distrutti due lanciatori per Patriot prodotti negli Usa.

L’Ue fa scorte di cibo, medicinali e minerali strategici in vista della guerra - A riferirlo è il Financial Times che evidenzia la preoccupazione di Bruxelles per attacchi ibridi dopo che, un mese fa, il generale tedesco Breuer ha avvertito che la Russia potrebbe aggredire uno Sta ... Da msn.com

Intesa Usa-Ucraina su minerali strategici - MSN - Conclave, «il cibo di Santa Marta come quello della stazione ferroviaria». Scrive msn.com