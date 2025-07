Il film racconta la storia dell' assassinio di due ragazzi gay nel 1980 a Giarre in Sicilia

Questa sera alle 21.20 su Rai 3, non perdete "Stranizza d’Amuri", il potente debutto di Beppe Fiorello. Racconta la triste e dolorosa storia di Giorgio e Antonio, due giovani innamorati uccisi nel 1980 a Giarre, in Sicilia, in un’epoca difficile per l’amore LGBT. Un’occasione unica per riflettere sulla memoria, i diritti civili e il coraggio di amare senza paura. Con questa pellicola, la storia di questi ragazzi rivive e che ci invita a non dimenticare.

S tasera alle 21.20 arriva su Rai 3 Stranizza d'amuri, l'opera prima di Beppe Fiorello. Dopo l'uscita al cinema nel 2023 finalmente la storia vera di Giorgio e Antonio, due adolescenti che si amavano e che nel 1980 furono uccisi a Giarre, sbarca in tv. Il film è ambientato in Sicilia, durante l'estate del 1982, quando l'Italia di Cabrini e Paolo Rossi vinse i Mondiali. Due ragazzi, Gianni e Nino, si scontrano in motorino e poi si incontrano: la loro amicizia si trasforma in amore, e va oltre il pregiudizio del paese e delle rispettive famiglia, fino al tragico epilogo.

