bollate ladri rubano gli ombrelloni del bar

Bollate, ladri rubano all’alba gli ombrelloni che erano sul marciapiede fuori dal bar. Al peggio non c’è mai fine, davvero. Dev’essere questo che ha pensato il titolare della birreria “El Barrioloco”, che si trova in centro città in via Ambrogio da Bollate, traversa di via Matteotti. Rubati gli ombrelloni del bar a Bollate Il locale . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net