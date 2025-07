Giallo di Garlasco | il cuscino spostato riapre il caso

Il giallo di Garlasco si infittisce di nuovo, riaccendendo speranze e interrogativi sulla tragica scomparsa di Chiara Poggi. Quel dettaglio trascurato, un cuscino spostato nella villetta di via Pascoli, potrebbe essere la chiave per riaprire il caso e svelare verità mai del tutto chiarite. Un elemento apparentemente banale, ma che potrebbe rivoluzionare le certezze di un’indagine che da anni tiene col fiato sospeso l’Italia intera.

Nel cuore di uno dei casi più oscuri della cronaca nera italiana, un dettaglio dimenticato torna a far tremare certezze consolidate. È nella villetta di via Pascoli, a Garlasco, che il 13 agosto 2007 fu trovata senza vita Chiara Poggi. A distanza di quasi due decenni, le telecamere di Quarto Grado riportano l’attenzione su un particolare apparentemente banale, ma che potrebbe aprire nuovi scenari: un cuscino giallo e blu, che si trovava originariamente in cucina, viene ritrovato in soggiorno, posizionato in modo sospetto. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ha rilanciato l’ipotesi che quel cuscino potesse essere stato utilizzato per sdraiarsi, o addirittura per passare la notte sul divano. 🔗 Leggi su Tvzap.it