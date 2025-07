Il caldo estremo ci costa 550 euro in più al mese

L’ondata di caldo che ha investito l’Italia nelle ultime settimane non è solo una sfida per la salute e l’ambiente, ma si traduce anche in un salasso per le famiglie. Secondo Assoutenti, ogni nucleo familiare può affrontare un aumento di fino a 550 euro al mese, tra bollette più alte e spese impreviste. La voce più pesante di questo caro-vita estivo riguarda certamente...

L’ ondata di caldo che ha investito l’Italia nelle ultime settimane non è solo un problema ambientale e sanitario, ma ha anche un impatto economico diretto sulle famiglie. Secondo un’analisi di Assoutenti, il caldo estremo può costare fino a 550 euro al mese per nucleo familiare, tra aumento delle bollette, consumi idrici, prodotti per la cura della persona e spese per il tempo libero. Bollette più salate tra condizionatori e acqua. La voce più pesante riguarda l’uso dei condizionatori. L’avvio anticipato e la maggiore durata di accensione possono far lievitare la bolletta energetica mensile tra 80 e 120 euro a famiglia, a seconda del tipo di impianto e dell’efficienza energetica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il caldo estremo ci costa 550 euro in più al mese

