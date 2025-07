Vicofaro sgomberati i migranti dalla parrocchia di don Biancalani | Violenza enorme Il sindaco Fdi | Erano in condizioni inaccettabili

Vicofaro, simbolo di accoglienza e solidarietà, vive un momento di drammatica svolta. Dopo anni di impegno nel cuore di Pistoia, la parrocchia di don Biancalani è stata sgomberata, suscitando reazioni forti e polemiche. La tensione tra valori umanitari e questioni di ordine pubblico si fa ancora più palpabile, lasciando un’interrogativa: quale sarà il futuro di questo esempio di integrazione e speranza?

"Una violenza enorme su di me, i miei ragazzi fragili e la Chiesa". Sono le ultime parole, scritte sul profilo Facebook, di don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro che per anni ha accolto centinaia di rifugiati senza fissa dimora. Ora non c'è più nessuno a dormire in quella piccola realtà della periferia di Pistoia. Nelle scorse ore una trentina di agenti in tenuta anti sommossa hanno sgomberato definitivamente il luogo che per anni ha dato casa anche a persone con problemi psicologici e psichiatrici. Un'iniziativa che il prete e i volontari, tra i quali Mauro Matteucci, hanno vissuto con sofferenza.