Operaio muore mentre lavora sui binari

Un tragico incidente scuote la provincia di Macerata: un operaio di circa 50 anni ha perso la vita a Sforzacosta, mentre lavorava sui binari della ferrovia. Colpito da un malore improvviso, i soccorsi sono stati inutili. La sua morte solleva ancora una volta il dramma delle condizioni sul campo e la sicurezza nei cantieri ferroviari. Un triste promemoria dell'importanza di priorizzare la tutela dei lavoratori.

15.34 Un operaio è morto a causa di un malore mentre lavorava sui binari della ferrovia a Sforzacosta, in provincia di Macerata. L'uomo, di circa 50 anni, si è sentito male intorno alle 12 mentre stava lavorando all'elettrificazione della rete ferroviaria. Vani i soccorsi. L'operaio lavorava per una ditta appaltatrice di Rete Ferroviaria Italiana. La Linea Macerata-Albacina da giugno è sospesa per consentire lo svolgimento dei lavori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it