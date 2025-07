Monte Porzio Catone è rissa nel circolo-Pd dopo il comizio anti-ebraico

A Monte Porzio Catone, un episodio inquietante ha scosso il panorama politico locale: una rissa scoppiata nel circolo PD durante un dibattito definito “anti-ebraico” e “pro-Palestina”. Un confronto che, invece di promuovere dialogo e rispetto, si è trasformato in uno scontro acceso, evidenziando le tensioni e le fragilità di un modo di fare politica che sembra aver dimenticato il vero senso del confronto. Questa vicenda solleva interrogativi importanti sul rispetto delle diversità di opinione e sulla qualità del dibattito pubblico.

Lo chiamano dibattito, ma evidentemente a sinistra non hanno idea di cosa sia il confronto. Quello vero, che mette sullo stesso piano due opinioni diverse. E così a Monte Porzio Catone, in provincia di Roma, si è consumato l’ultimo, ennesimo, comizio anti-ebraico e anti-israeliano. Questa volta, teatro dello show pro-Pal è stato il circolo locale del Pd, intitolato ad Antonio Gramsci, che ha ospitato un confronto dal titolo “Stop al massacro. Vita, terra, libertà per il popolo palestinese”. Se già il titolo non fosse sufficientemente esplicativo, basta scorrere l’elenco dei relatori per capire dove si vuole andare a parare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it