Lacrime e dolore ai funerali di Diogo Jota Polemica per l' assenza di Cristiano Ronaldo

Migliaia di persone a Gondomar per l'ultimo saluto all'attaccante del Liverpool e al fratello Andrè Silva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lacrime e dolore ai funerali di Diogo Jota. Polemica per l'assenza di Cristiano Ronaldo

Lacrime e dolore ai funerali di Diogo Jota. Polemica per l'assenza di Cristiano Ronaldo - Migliaia di persone a Gondomar per l'ultimo saluto all'attaccante del Liverpool e al fratello Andrè Silva Migliaia di persone si sono raccolte a Gondomar, in Portogallo, per i funerali dell'attaccante ... Secondo ilgiornale.it

