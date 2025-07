Matlock cast svela i dettagli sulla nomination record agli emmy del loro star

Le candidature agli Emmy 2025 stanno facendo parlare di sé, e tra le star in lizza spicca Kathy Bates, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia degli premi televisivi. La sua interpretazione in Matlock ha catturato l’attenzione di critica e pubblico, alimentando aspettative e curiosità. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, il cast si prepara a svelare i retroscena di questa straordinaria corsa ai riconoscimenti, promettendo un’edizione ricca di emozioni e record da battere.

le candidature agli Emmy 2025 e il record potenziale di Kathy Bates. Le nomination per i Primetime Emmy Awards del 2025 sono in fase di votazione, con l’annuncio ufficiale previsto dopo la chiusura delle preferenze, il 15 luglio. Tra le protagoniste più discusse c’è Kathy Bates, che potrebbe stabilire un nuovo primato nella storia degli Emmy. La sua interpretazione nel ruolo principale della serie Matlock, trasmessa su CBS, ha suscitato grande entusiasmo tra critica e pubblico. possibilità di nomination e impatto storico. Se Bates dovesse ricevere una candidatura come Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica, avrebbe 77 anni, diventando così la candidate più anziana nella storia della categoria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Matlock cast svela i dettagli sulla nomination record agli emmy del loro star

In questa notizia si parla di: emmy - nomination - matlock - record

Donne, latini, persone non binarie e anziani: i possibili record inclusivi degli Emmy; Emmy, dalla commedia “The Studio” alla prima nomination per Harrison Ford: 10 serie verso il record; Emmy, dalla commedia “The Studio” alla prima nomination per Harrison Ford: 10 serie verso il record.

Emmy, dalla commedia “The Studio” alla prima nomination per Harrison Ford: 10 serie verso il record - Le votazioni sono quasi terminate, le candidature saranno annunciate il 15 luglio. Segnala msn.com

Emmy 2024, la lista completa delle nomination - A pochi mesi dall’ultima edizione degli Emmy Awards andati in onda in ritardo per via degli scioperi di Hollywood del 2023, la 76esima ... Si legge su dilei.it