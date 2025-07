La pelle della terra su rai 3 | scopri la storia dei continenti in sapiens files

Scopri come i continenti, con i loro movimenti millenari, hanno modellato il nostro pianeta e influenzato la storia umana in "Sapiens Files" su Rai 3. La puntata, intitolata "La pelle della terra", svela i misteri dell’evoluzione geologica e il suo impatto sulle civiltà . Un viaggio affascinante tra scienza e storia, che ti farà riflettere su quanto la Terra sia un organismo vivo in continua trasformazione. Non perdere questa affascinante esplorazione!

la storia dei continenti e il loro impatto sulla formazione del pianeta. Una puntata di Sapiens Files intitolata La pelle della terra si concentra sull'evoluzione geologica dei continenti e sul ruolo che questa ha avuto nel plasmare la storia umana. La trasmissione, in onda su Rai 3, analizza come i movimenti delle placche tettoniche abbiano influenzato la distribuzione delle terre emerse e le caratteristiche ambientali di diverse regioni. l'evoluzione dei supercontinenti e i principali eventi geologici. Il conduttore e geologo Mario Tozzi approfondisce il tema illustrando che i continenti non sono sempre stati come oggi.

