Scopri l’emozionante anteprima della stagione cinematografica 2025/2026 di Fandango Distribuzione, presentata da Gianluca Pignataro. Con un listino di alta qualità che spazia tra grandi autori e nuove scoperte, l’offerta si distingue per diversificazione e originalità. Tra opere prime, talenti emergenti e pluripremiati maestri, il cinema di Fandango promette un anno ricco di emozioni e innovazione. Prepariamoci a un viaggio cinematografico senza precedenti, all’insegna della qualità e della passione.

L'offerta cinematografica 20252026 anticipata da Gianluca Pignataro punta ad un cinema interessante e interessato, tra grandi autori e grandi scoperte. Parola d'ordine, diversificazione. Gianluca Pignataro, Direttore Marketing e Distribuzione di Fandango Distribuzione, ha presentato nel contesto di Ciné - Giornate di Cinema, uno dei migliori listini che segnano la prossima, imminente, stagione cinematografica. Un'offerta variegata: opere prime, grandi autori, cinema italiano e internazionale. Un listino che pesca dai grandi festival internazionali, portando in Italia quegli sguardi di propedeutica importanza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fandango Distribuzione, listino di alta qualità: Gianni Di Gregorio, Hafsia Herzi e Caro mondo crudele

