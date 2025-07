Perde un punto per colpa di un orecchino! Kasatkina incredula

Un episodio insolito e divertente ha scosso il Campo 3 di Wimbledon: durante il secondo set, Daria Kasatkina perde un punto in modo incredibile, con l’orecchino destro che si impiglia nella maglietta, impedendole di rispondere al meglio. Un momento che ha sorpreso tifosi e avversari, dimostrando come anche i piccoli imprevisti possano cambiare il corso di una partita. La curiosità si trasforma in spunto per riflettere sull’imprevedibilità del tennis.

Curioso episodio sul Campo 3 di Wimbledon: nel primo game del secondo set contro Samsonova, Daria Kasatkina perde il punto sul 40-30 in modo insolito. Dopo un dritto, non riesce a colpire di nuovo la palla: l’orecchino destro le si era impigliato nella maglietta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Perde un punto per colpa di un... orecchino! Kasatkina incredula

