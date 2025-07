Juventus ritorno di fiamma per Sancho | contatti in corso ma l’ingaggio è un ostacolo

La Juventus non si ferma e mira a rinforzare il suo roster con un colpo importante: Jadon Sancho. Dopo aver archiviato l’arrivo di Jonathan David, i bianconeri proseguono nei contatti con il Manchester United, nonostante l’ingaggio da 23,2 milioni rappresenti un ostacolo. La trattativa è calda: il ritorno di Sancho potrebbe essere il tassello decisivo per la stagione di Tudor, se i dettagli si definiscono favorevolmente.

Archiviato il primo colpo di mercato – quello che ha portato Jonathan David a vestire il bianconero a parametro zero – la Juventus continua a muoversi sottotraccia, con la volontà di regalare a Igor Tudor una rosa più profonda e versatile per affrontare una stagione carica di aspettative. E tra i nomi che circolano con insistenza nelle ultime ore è tornato prepotentemente d'attualità quello di Jadon Sancho. Trattativa viva: contatti con il Manchester United e l'entourage. Non è la prima volta che il nome dell'esterno inglese viene accostato alla Juventus. Sancho era già stato vicino a Torino in passato, ma ora le condizioni sembrano maturare in modo più favorevole.