Sfrattati dai boschi di Ca’ Alte e Lanerossi, i polmoni verdi di Vicenza sono in pericolo di sparire per sempre. Gli attivisti, con coraggio e determinazione, hanno occupato queste aree per difenderle dal progetto Tav, ma ora si trovano di fronte a sgomberi forzati e a un dramma ecologico e umano. La lotta per salvare questi tesori naturali continua, perché ogni albero abbattuto è un pezzo di futuro che svanisce.

I boschi di Ca’ Alte e Lanerossi rischiano di sparire per sempre. I due polmoni verdi di Vicenza dovranno lasciare il posto ai cantieri dovranno lasciare il posto ai cantieri del secondo lotto della linea ferroviaria Verona-Padova. Ma prima dovranno essere sgomberate. Già, perché un anno fa un gruppo di cittadini le ha occupate per provare a difenderle dal Tav. “Sei chilometri di ferrovia, ma anche trenta chilometri di nuove strade all’incirca – spiega Marco, militante del centro sociale Bocciodromo, anch’esso a rischio sgombero – per questo non si può parlare solo di un progetto ferroviario ma di una cementificazione della città”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfrattati dal Tav. Viaggio nei boschi e nelle case di Vicenza che dovranno lasciare il posto ai cantieri. Gli attivisti: “Dramma ecologico e umano”

