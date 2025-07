In dirittura d’arrivo il passaggio di Cajuste al Besiktas

Con l'orizzonte sempre più vicino, il trasferimento di Cajuste al Besiktas si avvicina a grandi passi, segnando una fase cruciale per il Napoli in ottica mercato. La cessione dello svedese rappresenta un elemento chiave nel completamento della strategia di rafforzamento e riformulazione della rosa. Mentre le operazioni in uscita continuano, l’attenzione si concentra ora sul futuro e sui nuovi obiettivi del club partenopeo.

Lo svedese pronto a trasferirsi in Turchia. Continuano le operazioni in uscita da parte della dirigenza partenopea. Quasi fatto il passaggio del centrocampista svedese Cajuste,

