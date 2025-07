Trump molto scontento di Putin Gli Usa pronti a nuove sanzioni per la Russia

In un clima di tensione crescente, Donald Trump esprime il suo forte disappunto per l'ultima conversazione con Vladimir Putin, annunciando possibili nuove sanzioni contro la Russia. La sua critica si concentra sull'assenza di progressi diplomatici e sulla prosecuzione del conflitto in Ucraina, che rischia di intensificare ulteriormente le ostilità . La questione resta aperta: quali ripercussioni avranno queste mosse sulla stabilità internazionale?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, "molto scontento" della sua ultima telefonata con Vladimir Putin, ha ventilato la possibilità di nuove sanzioni contro la Russia in assenza di progressi verso la fine della guerra in Ucraina. Il Cremlino ha ritenuto che "non fosse possibile" per il momento "raggiungere" i propri obiettivi in Ucraina attraverso i canali diplomatici, implicando così il proseguimento di combattimenti e attacchi contro un avversario in difficoltà sul fronte. "È una situazione molto difficile. Vi ho detto che ero molto insoddisfatto della mia conversazione con il presidente Putin. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump "molto scontento" di Putin. Gli Usa pronti a nuove sanzioni per la Russia

