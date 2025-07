LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | tra poco le qualifiche Leclerc e Hamilton all’attacco!

Tra poco scopriremo chi salirà sul podio al Gran Premio di Gran Bretagna 2025, con Leclerc e Hamilton pronti all’attacco nelle qualifiche. L’atmosfera è elettrizzante: Ferrari, Williams e Mercedes si sfidano per la pole position, mentre i piloti preparano il loro sorpasso decisivo. Resta con noi per vivere in diretta ogni emozione di questa imperdibile gara, perché ogni secondo conta nel mondo della Formula 1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.37 Team in griglia con pole position nel GP di Gran Bretagna. 16 – Ferrari 13 – Williams 11 – Mercedes 7 – McLaren 5 – Red Bull 15.36 Team in griglia con vittorie nel GP di Gran Bretagna. 18 – Ferrari 14 – McLaren 10 – Williams 10 – Mercedes 4 – Red Bull 15.35 Team con più pole position: FERRARI (16) La Scuderia di Maranello è stata la più rapida in qualifica con Froilàn Gonzalez (1951), Nino Farina (1952), Alberto Ascari (1953), Phil Hill (1961), Clay Regazzoni (1971), Jacky Ickx (1972), Niki Lauda (1974, 1976), Renè Arnoux (1983), Gerhard Berger (1988), Nigel Mansell (1990), Rubens Barrichello (2000, 2003), Michael Schumacher (2001), Fernando Alonso (2012), Carlos Sainz Jr. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: tra poco le qualifiche. Leclerc e Hamilton all’attacco!

