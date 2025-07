La sindrome di Gaza il romanzo sarà presentato in piazza Cavallotti

Nella suggestiva cornice di piazza Cavallotti, prende vita un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura indipendente. Lunedì 7 luglio alle 21.15, si terrà la presentazione del romanzo "La sindrome di Gaza" di Maria Grazia Gagliardi, un racconto che esplora le complessità del conflitto e della condizione umana attraverso la voce di Amelio. Un’occasione unica per scoprire storie che lasciano il segno e accendere riflessioni profonde.

Pisa, 5 luglio 2025 - Prosegue in piazza Cavallotti la rassegna di editoria indipendente " Un fiume di libri", giunta alla sua seconda settimana di incontri. Lunedì 7 luglio, alle 21.15, riflettori puntati sul romanzo La sindrome di Gaza di Maria Grazia Gagliardi, pubblicato da Astarte Edizioni. A dialogare con l'autrice saranno il filosofo del diritto Federico Oliveri e l'editrice Anita Paolicchi. Al centro del libro la storia di Amelio, un uomo che fin dall'infanzia guarda il mondo attraverso numeri e statistiche. Segnato dalle immagini delle offensive militari in Medio Oriente trasmesse in TV, il protagonista accumula negli anni un dolore muto, che si manifesterĂ fisicamente attraverso il bruxismo.