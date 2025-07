LIVE Sinner-Martinez 6-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Assapora ogni momento di questa emozionante sfida tra Sinner e Martinez a Wimbledon 2025, dove l’azzurro ha conquistato il primo set con grinta e determinazione. Segui in diretta gli scambi più intensi, dai servizi vincenti alle strategie sorprendenti, e resta aggiornato su ogni variazione del punteggio. Clicca qui per vivere l’azione in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa battaglia memorabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Game Sinner. Servizio e smorzata di rovescio vincente dell’altoatesino. 40-30 Servizio e dritto a segno per l’italiano. 30-30 Primo doppio fallo di Jannik. 30-15 Si ferma sul nastro il passante di dritto di Sinner. 30-0 Questo invece è un ACE tradizionale. 15-0 ACE di seconda dell’azzurro. 1-0 Game Martinez. Di un soffio largo il dritto incrociato di Sinner. 40-30 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea dell’altoatesino. 30-30 Se ne va il dritto dell’iberico. 30-15 Sinner perde il controllo del rovescio incrociato. 15-15 In corridoio il dritto inside out di Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Martinez 6-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set

