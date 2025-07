Trovato con una pistola 49enne arrestato dalla Polizia

Durante un consueto pattugliamento, la Polizia di Stato ha fatto una scoperta scioccante a Villaricca: un uomo di 49 anni è stato arrestato con una pistola clandestina in tasca. La sua resistenza e i sospetti di ricettazione hanno portato all'intervento immediato degli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca. Un episodio che sottolinea ancora una volta l'importanza della presenza dello Stato sul territorio per garantire sicurezza e legalità.

La Polizia di Stato ha arrestato un 49enne di Villaricca per porto illegale di arma clandestina, ricettazione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in piazza Matteotti, a Giugliano, per la segnalazione di un uomo armato di pistola. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato, con non poche difficoltà, e trovato in possesso di una pistola calibro 22 con 8 cartucce e matricola abrasa.