DS DracoDS 0.5 BETA | Emulatore per Tandy CoCo 2 e Dragon 32 64 su Nintendo DS

Se sei un appassionato di retro computing e desideri rivivere l'emozione dei classici Tandy CoCo 2 e Dragon 32/64, DracoDS 0.5 BETA è la soluzione perfetta. Questo innovativo emulatore per Nintendo DS trasforma il tuo dispositivo in una macchina del tempo, permettendoti di esplorare i mondi digitali di un'epoca passata. Scopri come questa applicazione porta il vintage nel presente, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente. Ora, preparati a riscoprire i tuoi giochi e programmi preferiti, ovunque tu sia.

Scopri DracoDS 0.5 BETA, l’emulatore per Nintendo DS che ti permette di rivivere i classici computer Tandy Color Computer (CoCo 2)  e Dragon 3264  direttamente sul tuo handheld preferito! Introduzione. DracoDS è un emulatore basato sul codice di Dragon 32 Emu  di Eyal Abraham, ottimizzato per Nintendo DS, DSi e modelli XLLL. Sia il Tandy CoCo 2  che il Dragon 3264  condividono un design simile basato sull’architettura Motorola, con alcune differenze nella gestione della tastiera e del controller dei dischi. Con DracoDS, puoi eseguire giochi e programmi originali tramite cartucce (.ccc), cassette (. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: dracods - emulatore - coco - beta

PlayStation 2 su Android: l'emulatore AetherSX2 compie progressi - Everyeye.it - La scena underground celebra l'inizio della fase di Beta testing di AetherSX2, un avanzato emulatore di PlayStation 2 per sistemi mobile Android ... Riporta everyeye.it

Su iPhone sono in arrivo i giochi PlayStation 1: l’emulatore Provenance ora in beta - GizChina.it - piattaforma che porterà per la prima volta i giochi PlayStation 1 su iPhone, hanno pubblicato in questi giorni la prima beta per la loro app su ... Come scrive gizchina.it