Filippo Ganna è il primo ciclista caduto al Tour 2025 | rimasto a lungo a terra e medicato come sta

Filippo Ganna si fa strada tra le sfide del Tour de France 2025, ma il destino ha scritto un capitolo difficile fin dall'inizio. Durante la prima tappa, una caduta gli ha causato escoriazioni e ferite profonde, mettendo alla prova la sua resistenza e il suo spirito. Nonostante le avversità , l'italiano della Ineos ha deciso di risalire in sella, dimostrando che la determinazione può superare ogni ostacolo. Continua a leggere per scoprire come affronterà questa difficile partenza.

Filippo Ganna ha vinto al momento la palma della sfortuna al Tour de France 2025: durante la prima parte della prima tappa è stato coinvolto in una caduta in cui ha avuto la peggio. Rimasto a lungo a terra, è stato medicato sul posto: evidenti escoriazioni e ferite dell'italiano della Ineos che alla fine ha ripreso la gara con un'altra bici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

