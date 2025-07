LIVE Sinner-Martinez 6-1 3-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Segui live l’emozionante match tra Sinner e Martinez a Wimbledon 2025, un testa a testa ricco di tensione e colpi spettacolari. Con ogni scambio, il giovane azzurro dimostra determinazione e talento, sfidando un avversario si spinge oltre ogni aspettativa. La partita è ancora aperta: chi trionferà in questa battaglia di nervi? Restate sintonizzati, perché la suspense è appena iniziata...

3-2 BREAK SINNER! Scambio prolungato chiuso dall'errore di dritto dello spagnolo. C'è il break! 30-40 Ottimo rovescio lungolinea di Martinez. 15-40 Due palle break Sinner. Largo il dritto dell'iberico. 15-30 Non passa il rovescio in back in uscita dal servizio dello spagnolo. 15-15 E' lunga la risposta di rovescio di Jannik. 0-15 In corridoio il dritto lungolinea di Martinez. 2-2 Game Sinner. Servizio e rovescio lungolinea vincente. 40-30 ACE numero 6 dell'italiano. 30-30 Si ferma sul nastro la risposta di dritto dell'iberico. 15-30 Dritto incrociato e smash vincente di Martinez.

