Krstovic verso Roma | si rinnova la maledizione targata Di Francesco

Il mercato della Roma si infiamma ancora una volta, mentre si moltiplicano le voci sul futuro del reparto offensivo. Dopo le cessioni di Abraham e le incertezze su Shomurodov, i giallorossi puntano forte su Krstovic del Lecce, un talento ambito anche da Gasperini. La sfida per portare l’attaccante montenegrino a Trigoria si fa sempre più avvincente: riusciranno i capitolini a svoltare e riscrivere la propria storia?

Per la Roma è tempo di entrate. Dopo la cessione di Abraham e le voci sul possibile addio di Eldor Shomurodov, i giallorossi hanno bisogno di nuovi volti per il reparto offensivo. Uno dei nomi presi in considerazione sembrerebbe quello di Krstovic del Lecce. L’attaccante montenegrino, infatti, è uno dei preferiti non solo della societĂ , ma anche di Gasperini. Un motivo in piĂą per provare a portare a casa un calciatore che, nelle due stagioni trascorse in Serie A, ha timbrato il cartellino per 18 volte. Numeri non eccelsi, ma che potrebbero migliorare sotto la guida del Gasp. A dare un importante indizio, inoltre, è stata la sorella del calciatore che ha postato una foto in palestra con Nikola che indossava la maglietta della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it