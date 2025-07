Juventus si accende il Derby d’Italia per Ederson | scambio più cash | CMIT

Il calciomercato si infiamma: mentre la Juventus annuncia l’arrivo di Jonathan David, il derby d’Italia si accende con l’interesse anche per Ederson. La lotta tra grandi club si fa sempre più intensa, e il centrocampo diventa il vero campo di battaglia. Con scambi e cessioni in vista, la ‘Vecchia Signora’ prepara la strategia per rafforzarsi e sorprendere i rivali. E il mercato è ancora tutto da scrivere...

Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Ederson: anche il club bianconero studia il ‘colpaccio’ a centrocampo La Juventus piazza il primo colpo del mercato estivo: Jonathan David è ufficialmente un nuovo attaccante bianconero dopo la firma quinquennale venerdì con la ‘Vecchia Signora’. Ederson, classe ’99 (LaPresse) – Calciomercato.it Rinforzo di spessore nel reparto offensivo per Tudor, in attesa di sviluppi su altri fronti in attacco. Il Dg Comolli continua infatti il pressing per Sancho, oltre a tenere viva l’opzione (complicata ma non impossibile) che porta a Victor Osimhen. La dirigenza della Continassa, inoltre, prosegue le negoziazioni per la conferma di Kolo Muani, anche se per il momento non c’è l’accordo con il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, si accende il Derby d’Italia per Ederson: scambio più cash | CM.IT

In questa notizia si parla di: juventus - ederson - accende - derby

Ederson Juventus, si infiamma la corsa al centrocampista dell’Atalanta! Già lanciata la sfida a queste big - L'interesse per Ederson, centrocampista dell'Atalanta, si intensifica in vista della prossima estate.

Juventus, si accende il Derby d’Italia per Ederson: scambio più cash | CM.IT.

Juventus, si accende il Derby d’Italia per Ederson: scambio più cash | CM.IT - La Juve non pensa solo all'attacco dopo il colpo David: nei desideri del club bianconero c'è anche Ederson a centrocampo ... Come scrive calciomercato.it

Derby di mercato per Leoni: Milan e Inter sul talento del Parma - Advertising Leoni al centro del duello tra Milan e Inter Il derby della Madonnina si accende anche sul mercato. Si legge su informazione.it