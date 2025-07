LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cinque al comando caduta per Ganna

Segui in diretta live la tappa odierna del Tour de France 2025, con i protagonisti che si contendono ogni secondo sul percorso. I cinque in testa mantengono un vantaggio di 56”, ma la corsa si fa sempre più serrata, tra cadute e problemi tecnici. Resta con noi per non perdere neanche un dettaglio di questa emozionante giornata di grande ciclismo, dove ogni secondo conta.

15:09 Il vantaggio dei cinque al comando scende a 56". 15:07 Mancano 120 chilometri alla fine della corsa. 15:05 Situazione complicata per Ganna. Il corridore della INEOS Grenadiers, costretto a cambiare la scarpa destra a causa del tacchetto rotto, dovrà produrre uno sforzo notevole per riuscire a limitare i danni. 15:02 Problema meccanico per il belga Thibau Nys (Lidl – Trek). 14.59 Ritmo forsennato nel gruppo, il vento potrebbe creare ventagli. 14.56 In questo momento Ganna si trova a circa 2 minuti di distacco dal gruppo principale. 14.54 L'italiano sembra poter essere in grado di ripartire.

