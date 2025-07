la cina mostra la sua supremazia navale e fa sfilare shandong la portaerei lunga come tre campi da calcio

La Cina conferma la sua supremazia navale con l’ultima meraviglia: la portaerei Shandong, lunga quanto tre campi da calcio, sfilata a Hong Kong in un gesto che scuote gli equilibri globali. Un simbolo di potenza e ambizione militare che lascia il mondo a chiedersi quali saranno le ripercussioni di questa dimostrazione di forza. La scena si prepara a scrivere nuove pagine di una strategia che non passa inosservata.

Roma, 5 luglio 2025 – Una nuova minaccia incombe nel Mar Cinese Meridionale. Si tratta della Shandong, una portaerei sofisticata e interamente costruita in Cina che giovedì è arrivata a Hong Kong in una sbalorditiva dimostrazione di potenza. Un colosso che conferma la supremazia navale cinese e rilancia le ambizioni militari del Paese. Grande come tre campi da calcio. La Shandong non è la prima portaerei a visitare Hong Kong. Del resto, le dimostrazioni di forza militare del partito comunista non sono una novità. Questa volta, però, la sfilata ha un peso diverso: costruita interamente in Cina, la Shandong dimostra ai cittadini e al mondo che la Cina può farcela da sola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net