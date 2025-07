Brivido Tsunoda | un drone gli passa vicino mentre è in pista

Durante l'ultima sessione di prove libere a Silverstone, Yuki Tsunoda ha vissuto un brivido incredibile: un drone gli sorvola la testa ad alta velocità mentre sfreccia in pista. Un episodio che mette in evidenza quanto siano ancora fragili i confini tra tecnologia e sicurezza nelle competizioni automobilistiche. La domanda ora è: come potrà la Formula 1 tutelare i suoi piloti da simili incidenti?

Nel corso dell'ultima sessione di prove libere a Silverstone, Yuki Tsunoda si è visto passare sopra la testa un drone nel bel mezzo di un giro. Non il massimo della sicurezza per il pilota della Red Bull, lanciato a grande velocità in pista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brivido Tsunoda: un drone gli passa vicino mentre è in pista

