Villa Pamphili i genitori di Anastasia | Siamo sconvolti

I genitori di Anastasia Trofimova, sconvolti e increduli, si sono recati a Roma per trovare risposte dopo la tragica perdita della loro amata. La morte di Anastasia e della piccola Andromeda, avvenuta il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili, ha scosso profondamente tutti. Indagato il compagno, Francis Kaufmann, un uomo di 46 anni. Come si svilupperà questa triste vicenda? La verità deve emergere per fare giustizia.

"Non avremmo mai immaginato che quell'uomo potesse fare una cosa del genere. Siamo sconvolti", hanno detto i familiari della vittima, giunti a Roma.

Il cittadino statunitense, principale sospettato per duplice omicidio, si trova attualmente in Grecia, a Larissa, in attesa della consegna alle autorità italiane che potrebbe avvenire già il 10 luglio