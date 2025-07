Al via i saldi estivi

È arrivato il momento tanto atteso: i saldi estivi 2025 sono ufficialmente partiti oggi, sabato 5 luglio, per tutta Italia (ad eccezione di Trento e Bolzano). È l’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba a prezzi irresistibili e scoprire offerte imperdibili. Preparate le shopping bag e mettete in moto la vostra voglia di shopping: i saldi sono pronti a sorprendervi!

Al via oggi, sabato 5 luglio, i saldi estivi 2025 in Italia, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste date diverse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Al via i saldi estivi

In questa notizia si parla di: saldi - estivi - sabato - luglio

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

A partire da SABATO 5 LUGLIO, Vi aspettiamo in negozio con i nostri SALDI ESTIVI! VI aspettiamo.. Vai su Facebook

Sabato 5 luglio partono saldi estivi in Puglia: “Incoraggiamo consumatori a scegliere commercio di vicinato” #FOGGIA #CONFCOMMERCIO #SALDI #ESTATE https://tinyurl.com/24vo8jwp - X Vai su X

Saldi estivi, da oggi scattano gli sconti in tutta Italia (o quasi): le date, il budget e i prodotti più comprati; Saldi estivi 2025 al via dal 5 luglio, quanto spenderanno gli italiani con gli sconti e cosa compreranno; Al via i saldi estivi.

Saldi estivi, 92 euro di spesa a famiglia. Dal budget prestabilito ai pagamenti con Pos, il vademecum per evitare le truffe - Sabato 5 luglio si apre ufficialmente la stagione dei saldi estivi in Italia con la sola eccezione delle province di Trento e Bolzano, dove sono previste delle date diverse. Secondo msn.com

Saldi estivi 2025, da sabato 5 luglio scattano gli «sconti» in negozio: il calendario regione per regione - Le associazioni di categoria stimano una spesa media di circa 200 euro a famiglia, in linea con lo scorso anno ... Lo riporta msn.com