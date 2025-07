Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità poi saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a momento la circolazione risulta regolare sulle strade e autostrade della regione Lazio Ma si raccomanda di prestare attenzione sulla A12 Roma Tarquinia per un incidente all'altezza di Civitavecchia in direzione di Roma parliamo di trasporto pubblico per consentire le attività tecniche connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo e dell'interscambio con la metro B oggi e domani sarà chiusa la metro C ci spostiamo nel Frusinate per il rally di Roma Capitale secondo passaggio delle prove speciali di oggi ci troviamo nel comune di Vico nel Lazio e Collepardo Stiamo andando verso la fine della quinta sessione e inizia della stessa alle ore 15:55 che vede coinvolti i comune di Fontana Liri Santo Padre e Arpino ricordiamo che è attivo il divieto di circolazione sulle strade interessate dal passaggio delle vetture di gara tutti i dettagli sulle tappe coinvolte sono disponibili su mobilità Astral Spa e scaricando la nostra nuova app

FIUGGI - RALLY ROMA CAPITALE Fiuggi 4 5 6 luglio 2025. INDICAZIONI DI VIABILITÀ. Per l' evento Roma Capitale che anche quest' anno viene ospitato a Fiuggi nelle giornate dal 1 al 6 luglio p.v. , la viabilità cittadina NON subirà limitazioni o modifiche ad e Vai su Facebook

