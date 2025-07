USA sparatoria a Indianapolis | due vittime morto anche un ragazzo minorenni armati di fucili d'assalto

Una tragica notte scossa da violenza a Indianapolis: due vittime, tra cui un minorenne, e cinque feriti in una sparatoria nel cuore della città. Arrestati sette sospetti e sequestrate armi da fuoco, tra cui fucili d'assalto. Il capo della polizia Bailey alza il velo sulle cause, puntando il dito contro i genitori e il mancato controllo sui giovani armati. Una crisi che apre una dolorosa riflessione sulla sicurezza e l’educazione delle nuove generazioni. Continua a leggere.

Sparatoria nel centro di Indianapolis la notte dopo il 4 luglio: due morti, tra cui un minorenne, e cinque feriti. Recuperate armi da fuoco e fermate sette persone. Il capo della polizia Bailey accusa i genitori: "Troppi giovani lasciati senza controllo". Alcuni di loro erano armati di fucili d'assalto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

