Esplosione Roma i poliziotti feriti a Tgcom24 | Siamo stati fortunati

Un grave incidente scuote Roma: due poliziotti feriti nell'esplosione del deposito di Gpl, raccontano a Tgcom24 di aver avuto fortuna. Nonostante il dolore, riconoscono di essere stati vicini a una vera e propria tragedia, riuscendo a salvare tre persone prima dello scoppio che li ha colpiti. La loro prontezza e coraggio evidenziano l'importanza del lavoro delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

A Tgcom24 parlano due poliziotti rimasti feriti dall'esplosione del deposito di Gpl a Roma: "Nonostante il dolore, siamo stati fortunati. Poteva essere una strage. Abbiamo tirato fuori tre persone, poi stavamo uscendo ma c'è stato lo scoppio. Siamo caduti dietro una macchina che era parcheggiata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esplosione Roma, i poliziotti feriti a Tgcom24: "Siamo stati fortunati"

