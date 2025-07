Inondazioni Texas tra le 24 vittime anche la direttrice del campo estivo

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas, dove le inondazioni causate dall’esondazione del fiume Guadalupe hanno mietuto 24 vittime, tra cui la stimata direttrice di un campo estivo, Jane Ragsdale. In questo momento di dolore, anche Melania Trump si unisce con parole di conforto, rivolgendosi ai genitori dei ragazzi coinvolti. È un dramma che scuote la comunità e ci ricorda l’imprevedibilità della natura.

Jane Ragsdale tra i morti causati dall'esondazione del fiume Guadalupe. Melania Trump: "le mie preghiere per i genitori dei ragazzi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Inondazioni Texas, tra le 24 vittime anche la direttrice del campo estivo

In questa notizia si parla di: inondazioni - texas - vittime - direttrice

Usa, inondazioni in Texas: almeno sei morti | Diversi dispersi, anche venti bambini - Le inondazioni in Texas continuano a devastare la regione, con almeno sei vittime e numerosi dispersi, tra cui venti bambini.

La direttrice e comproprietaria di un campeggio per ragazze a Hunt, in Texas, è stata trovata morta nell'inondazione che ha colpito la zona facendo così salire il numero delle vittime certe mentre 20 bambine di un altro camp sono ancora disperse #ANSA https: - X Vai su X

Intervista di Selvaggia Lucarelli per il Fatto quotidiano Rita Preda e Giuseppe Poggi sono stati accusati di tutto. Da vittime collaterali del barbaro omicidio di Chiara, sono diventati quelli che coprono il figlio Marco, forse assassino o complice. Quelli che menton Vai su Facebook

Inondazioni Texas, tra le 24 vittime anche la direttrice del campo estivo; Texas, inondazioni devastanti: 24 morti e 20 dispersi. Bambini tra le vittime. Autorità: «Nessun sistema di allerta; Si aggrava il bilancio dei morti del maltempo in Texas.

Alluvione drammatica in Texas. Alluvione lampo, fiume si ingrossa di 6 metri, decine di vittime - Il NWS aveva emesso un avviso di allerta per inondazioni già giovedì pomeriggio, individuando proprio la Contea di Kerr come area ad alto rischio per alluvioni lampo. Segnala msn.com

Tragedia in Texas, piena del fiume Guadalupe: spaventose inondazioni, 24 morti e decine di dispersi - Tragedia in Texas, nella notte piene improvvisa del fiume Guadalupe che ha spazzato via alcuni campeggi, al momento almeno 24 morti e decine di dispersi. notizie.it scrive