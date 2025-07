Simona Ventura festeggia la maturità della figlia Caterina | È stato un trionfo

Simona Ventura, simbolo di successo e dinamismo, ha scelto di mettere da parte i riflettori per celebrare un momento davvero speciale: la maturità della sua amata figlia Caterina. Con orgoglio e affetto, l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha condiviso sui social un dolce messaggio, accompagnato da scatti emozionanti di questa giornata memorabile. Il messaggio di Simona Ventura per Caterina recita: “Caterina sei matura. Sono orgogliosa di te e del percorso che...”

