Nubifragi in Lombardia ritardi e cancellazioni a Orio allagamenti a Como Esonda il Seveso famiglie evacuate

Un violento nubifragio ha colpito la Lombardia, causando disagi e emergenze che coinvolgono aeroporti, strade e abitazioni. A Orio al Serio, numerosi voli sono stati dirottati o ritardati, mentre a Como si sono registrati allagamenti e l’esondazione del Seveso ha costretto molte famiglie all’evacuazione. La situazione rimane critica, con interventi in corso per fronteggiare questa calamità naturale.

Un forte nubifragio si è abbattuto sulla Bergamasca: diversi voli diretti a Orio al Serio sono stati dirottati su altri scali e i voli in partenza hanno registrato qualche ritardato. In particolare 13 i voli in arrivo dirottati: 9 a Bologna, 3 a Malpensa e uno a Verona. Alcune partenze poi sono ritardate in attesa del riposizionamenti dei velivoli dirottati. A causa delle forti piogge di questa mattina,. 🔗 Leggi su Feedpress.me